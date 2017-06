Sampdoria, Ilicic in-Bruno Fernandes out: garantisce Giampaolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Fernandes verso lo Sporting Lisbona, Josip Ilicic alla corte di Giampaolo. Questa è la doppia operazione alla quale sta lavorando la dirigenza blucerchiata in queste ore. 9 milioni da incassare dai portoghesi per il trequartista classe '94, 5-6 milioni per lo sloveno classe '88. Sulla carta un'operazione tecnica perfetta, ma la Samp guadagnerà davvero da questo 'scambio' sulla trequarti? Il portoghese è un giocatore che ancora deve dimostrare tutto il suo talento. Ha giocato bene la scorsa stagione, alternando però prestazioni super a periodi sotto tono. Ilicic invece, è un giocatore che fatto e finito, che paga spesso il lato umano del proprio lavoro, incupendosi in caso di contestazioni o periodi di magra in zona gol, ma che ha anche nei piedi più di 10 gol a campionato. Forse la Samp avrebbe potuto continuare a puntare sul fantasista più giovane, aspettandone l'esplosione definitiva, ma è probabile che per Giampaolo, in un ruolo chiave per il suo modulo come quello del trequartista, preferisse avere a disposizione una certezza da poter rilanciare e mettere al centro dal proprio progetto. In queste operazioni la certezza di aver fatto le mosse giuste non c'è fino a che la risposta non arriva sul campo. Pradè e Osti incrociano le dita, prima chiuderanno questo doppio colpo, poi aspetteranno che il tecnico blucerchiato faccia il resto.