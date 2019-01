© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con Gianluca Caprari infortunato e Dawid Kownacki in uscita, spunta un nuovo nome per l'attacco della Sampdoria. I blucerchiati, secondo Sky Sport, avrebbero infatti messo nel mirino il centravanti classe '97 del PSV, attualmente in prestito all'Heerenveen, Sam Lammers. L'olandese in questa stagione ha realizzato finora undici reti e tre assist in 19 presenze.