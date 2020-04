Sampdoria, in attesa della ripresa i giocatori possono tornare a correre all'aria aperta

La Sampdoria si prepara alla ripresa. La data del ritorno in campo non è ancora stata ufficializzata ma la società blucerchiata si è già mossa per poter essere pronta una volta in cui il pallone tornerà a rotolare. Innanzitutto nelle scorse settimane hanno fatto ritorno a Genova i tre giocatori che avevano deciso, legittimamente, di passare il lockdown con le proprie famiglie all'estero. Rispettivamente Maya Yoshida e Ronaldo Vieira in Inghilterra e Kristoffer Askildsen in Norvegia. Ci sarà poi anche il ritorno di Antonino La Gumina, rimasto in Sicilia per la nascita della figlia Sophia Grace. Intanto la squadra ha continuato a lavorare da casa con i programmi dei preparatori atletici, che hanno seguito fin dal primo giorno di stop i giocatori in modo che possano mantenere la forma necessaria nonostante l'inattività.

Guariti i positivi - La buona notizia arriva dalla società che ha annunciato la guarigione di tutti i tesserati che erano postivi al Covid-19. Erano sette i calciatori che in questo mese avevano contratto il virus - Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby, Depaoli e Bereszynsky - mentre nello staff era risultato positivo il medico sociale Baldari. Il lavoro fra le mura domestiche può però definirsi terminato vista l'ordinanza emanata dalla Regione Liguria che consente l'attività fisica all'aria aperta mentre, seguendo il decreto governativo, gli allenamenti di gruppo potranno riprendere dal 18 maggio, il tutto però preceduto dalle visite mediche.

Sanificate le strutture - Il centro sportivo "Gloriano Mugnaini" è già pronto per la ripresa. La struttura di Bogliasco - che sorge su una collina lontana dal centro abitato - può contare su due campi in erba vera a cui può essere aggiunto anche il "Riccardo Garrone", con annessi spogliatoi. I tre terreni di gioco del Poggio sono sempre sotto costante manutenzione, visto anche il restyling in atto, e sono già stati sanificati. Resta da decifrare la situazione legata all'albergo con l'AC Hotel, che ospita già i ritiri pre-partita della squadra, possibile meta della squadra nel periodo in cui si dovrà giocare.