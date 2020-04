Sampdoria, in caso di ripresa problema portieri: due su tre sono in scadenza

Qualora si decidesse di tornare in campo per finire la stagione, naturalmente allungando il termine dell'annata oltre il 30 giugno, la Sampdoria si ritroverebbe con un problema piuttosto particolare in rosa: l'assenza di un vice Audero. I due portieri attualmente in rosa, Seculin e Falcone sono infatti legati contrattualmente ai blucerchiati fino all'estate. Per il primo si tratterebbe di ottenere un prolungamento del prestito dal Chievo, mentre per il secondo andrebbe trovata una intesa su un rinnovo.