Sampdoria in partita! Chabot riapre la sfida del Tardini, ora il Parma conduce 2-1

Sampdoria che torna immediatamente in partita alla ripresa delle ostilità al Tardini: Julian Chabot insacca con un colpo di testa su cross da corner, superando nello scontro diretto Kurtic e battendo imparabilmente Sepe. Per il Parma solito problema sui calci piazzati e i blucerchiati, che intanto hanno inserito Maroni e Bonazzoli, ora pienamente in corsa per fare punti nonostante un primo tempo molto molto brutto.

