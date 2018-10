Sampdoria in vantaggio a Bergamo: la sblocca Tonelli di testa al 76'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta non concretizza, la Sampdoria sì. E passa in vantaggio con Lorenzo Tonelli: grande stacco e precisa incornata del difensore blucerchiato, marcato malissimo su calcio d'angolo dalla difesa orobica. Gollini non può nulla, Tonelli sblocca la gara: Atalanta-Sampdoria 0-1.