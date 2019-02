Sampdoria, individuale per Ramirez e Tonelli. Terapie per Caprari

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quarto allenamento settimanale per la Sampdoria alle prese con la marcia d’avvicinamento alla sfida di domenica con l’Inter. Dopo la riunione-video e il riscaldamento, sul campo 2 del centro sportivo “Mugnaini”, tutti i blucerchiati disponibili hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche finalizzate alla preparazione della gara di San Siro. La seduta si è poi conclusa con alcune partitelle a tema. Individuali specifici per Gastón Ramírez e Lorenzo Tonelli. Individuale di recupero agonistico per Edgar Barreto. Terapie per Gianluca Caprari. Domani, venerdì, è in agenda una sessione mattutina.