Sampdoria, inizia la marcia verso la Juventus: ma il mercato per ora non decolla

Avversario peggiore non poteva uscire dall'urna. O meglio, viste le composizioni dei campionati ormai via telematica, dal computer. La prima giornata della nuova Serie A vedrà la Sampdoria impegnata sul campo della Juventus dell'esordiente Andrea Pirlo, delle stelle Dybala e Ronaldo - giusto per citarne due - e dei nove scudetti consecutivi. Battesimo di fuoco per la squadra di Claudio Ranieri che ha ripreso a lavorare ieri al centro sportivo "Mugnaini" di Bogliasco con l’obiettivo di trovare le giuste contromisure per fermare una formazione che ha dimostrato nell’ultimo decennio di dominare in lungo e in largo per lo stivale. Toccherà al tecnico romano, vero protagonista della salvezza della stagione scorsa, trovare le contromisure necessarie affinché i blucerchiati non facciano da semplice sparring partner ai bianconeri.

Pochi cambi - Un vantaggio può essere il poter contare su una rosa per niente stravolta dal mercato, anche se ragionando solo per numeri la squadra ha raggiunto una salvezza sofferta nella scorsa Serie A. Nessun cambio dunque all’orizzonta per la truppa doriana che potrà contare ancora una volta sul proprio capitano Fabio Quagliarella, pronto a caricarsi sulle spalle l’attacco, e sul fresco di rinnovo Federico Bonazzoli. A centrocampo le geometrie di Ekdal dovrebbero fare il paio con la tenacia di Thorsby oppure con Ronaldo Vieira, mentre Jankto e Depaoli potrebbero agire sulle fasce, ma attenzione al giovane Damsgaard e a Leris. In difesa Yoshida, Colley e Tonelli si contenderanno due maglie da titolare mentre i laterali, a completare il pacchetto arretrato a difesa della porta di Audero, potremmo trovare Bereszynski e Augello.

E il mercato? - E il mercato? E' la domanda che si pongono i tifosi nel vedere le poche operazioni, nulle ancora quelle in entrata, del club di Corte Lambruschini. Per ora sono partiti elementi del calibro di Linetty e Murru, destinazione Torino da mister Giampaolo, e Caprari, approdato invece al Benevento. Non intende muoversi dalla Liguria invece Gaston Ramirez che nella giornata di ieri avrebbe rifiutato le avances del Verona. In entrata i nomi sono sempre quelli noti, con Marin in pole per l’attacco mentre Adrien Silva è stato accostato per rinforzare il centrocampo. Per ora però non sembrano esserci movimenti rilevanti ma la rosa appare al momento incompleta. Il gong del mercato è fissato al 5 ottobre ma la Sampdoria non ha tempo da perdere. Perchè il 27 c’è già uno scontro diretto per la salvezza con il Benevento.