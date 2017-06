Sampdoria, iniziate le visite mediche per Caprari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Sampdoria sono iniziate le visite mediche di rito per Gianluca Caprari, nuovo giocatore blucerchiato. Il giocatore arriva a Genova via Inter nell'ambito dell'operazione Skriniar e si è presentato puntualissimo alle 8 e 20 al laboratorio Albaro per l'inizio dei controlli. Poi firma sul contratto e annuncio. A riferirlo è Gianlucadimarzio.com.