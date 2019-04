Sampdoria, iniziato il mini-ritiro di Novara: c'è il Toro nel mirino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutti in ritiro. La Sampdoria ha iniziato la sua avventura piemontese in anticipo. Dopo la ripresa degli allenamenti di domenica e la seduta di ieri mattina, la squadra blucerchiata ha svolto un breve pranzo e poi è salta a bordo del pullman per raggiungere Novara, sede degli ultimi due allenamenti prima della delicatissima sfida contro il Torino. Si è spesso parlato di match importanti, fondamentali per svolgere il tanto celebrato, ma mai effettivamente raggiunto, salto di qualità. Quella di domani può rappresentare uno step importante per Quagliarella e compagni per superare i granata di Walter Mazzarri e presentarsi alla sfida con la Roma con un buon bottino di punti. Ragionare partita per partita, senza guardare oltre l’erba verde dello stadio “Grande Torino”, in questo caso, e cercare di superare un ostacolo molto insidioso che all’andata ha rifilato alla squadra di Giampaolo un 4-1 difficile da digerire. Forse proprio per questo che il tecnico di Bellinzona ha voluto preservare la squadra portandola anticipatamente in ritiro.

EKDAL ANCORA AI BOX - Brutta notizia per Marco Giampaolo che non avrà a disposizione per il match contro il Torino Albin Ekdal. Il centrocampista svedese resterà a Bogliasco, al pari di Caprari e Barreto, per recuperare dall’infortunio avvenuto in Nazionale. Verrà dunque confermato in cabina di regia Ronaldo Vieira che farà coppia come sempre con Praet e Linetty. In difesa, a protezione della porta di Audero, Sala sembra essere in vantaggio su Bereszynski per un posto sulla corsia di destra, con Colley e Andersen al centro e Murru a sinistra. In attacco conservatissima la coppia d’attacco Quagliarella-Defrel con Gaston Ramirez che dovrebbe essere il trequartista.