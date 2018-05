Sampdoria, inserimento su Glik. Ci sono anche Lazio e Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kamil Glik, ex capitano del Torino oggi al Monaco, potrebbe tornare in Italia nel prossimo gennaio: stando a quanto riferisce France Football oltre alla Lazio, anche lo stesso Torino e la Sampdoria sono interessate al giocatore. Per il giocatore potrebbe essere necessario un investimento di 10 milioni di euro, poiché il Monaco non ha intenzione di realizzare un minusvalenza.