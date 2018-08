Sampdoria, insieme dopo Empoli: Giampaolo ritrova Tonelli e Saponara

Dal corrispondente a Genova

La sessione estiva della Sampdoria si è chiusa con due colpi di mercato. Lorenzo Tonelli e Riccardo Saponara vanno a rinforzare rispettivamente la difesa e la trequarti blucerchiata. Innesti di valore che vanno a rimpolpare la rosa a disposizione di Marco Giampaolo per la prossima stagione. Nella giornata di ieri i due acquisti si sono presentati in mattinata al Laboratorio Albaro per le visite mediche di rito. Poche parole per quanto riguarda l'ex Napoli se non un “Forza Sampdoria”, mentre l'ex Fiorentina si è trattenuto di più con la stampa sottolineando la voglia di tornare in campo e dimostrare il suo valore con la nuova maglia. Investimenti importanti per il club di Corte Lambruschini per una doppia operazione che si aggira attorno ai 17 milioni di euro. Il difensore toscano arriva all'ombra della Lanterna con la formula del prestito oneroso a 600 mila euro con diritto di riscatto fissato a 7 milioni e mezzo di euro. Prestito anche per il trequartista originario di Forlì ma il diritto di riscatto con il club dei Della Valle è fissato per 9 milioni di euro.

INSIEME DAI TEMPI DI EMPOLI - Un ritorno al passato per i due calciatori che sono stati compagni di squadra ai tempi dell'Empoli dal 2010 al 2016 - eccezion fatta dal 2013 al gennaio 2015 quando Saponara passò al Milan -. Nella stagione 2015-2016 sono stati allenati proprio da Giampaolo, stagione in cui gli azzurri toscani si sono classificati al 10° posto. In quell'anno il difensore centrale ha disputato 26 gare in campionato ed un gol. 33 invece i gettoni collezionati dal centrocampista romagnolo con 5 reti e 10 assist. Numeri di un certo spessore per una stagione che resta fra le migliori degli ultimi dieci anni per la società empolese. Curiosità, i numeri scelti per quest'anno sono gli stessi che indossavano proprio in quella stagione: Tonelli avrà il numero 26, che fu fino all'anno scorso di Silvestre, mentre Saponara riprenderà il 5. Forza difensiva e qualità per innescare le punte. I due nuovi acquisti della Samp si (ri)mettono a disposizione di Giampaolo.