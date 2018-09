Sampdoria-Inter, 0-0 all'intervallo: pochi tiri e l'illusione Nainggolan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un primo tempo intenso, ricco di duelli a centrocampo e fraseggi corti quello andato in scena fra Sampdoria e Inter. Ma decisamente povero di occasioni da gol degne di nota. E infatti, logica conseguenza, il risultato è ancora fermo sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti. Anche se a dire la verità Nainggolan ci aveva provato (e ci era pure riuscito) a sbloccare il risultato con un bel tiro da fuori area. Ma il VAR, dopo un lungo consulto, ha annullato tutto per un fuorigioco a inizio azione. Dando una lettura più generale, molto bene la Samp nei primi 15/20 minuti, con le idee di Ramirez e le conclusioni di Quagliarella. Poi, dopo qualche difficoltà di troppo, è venuta fuori l'Inter e la qualità dei suoi singoli. Ma, come detto, il risultato è ancora fermo sullo 0-0.