Sampdoria-Inter 0-2, segna anche Icardi: gol dal dischetto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Calcio di rigore per l’Inter, concesso per fallo di Barreto su Rafinha. Dal dischetto va Mauro Icardi, che contro la sua ex squadra realizza la rete del 2-0. Sampdoria-Inter 0-2 quando siamo arrivati quasi alla mezz’ora. Ritrova il gol anche il capitano nerazzurro, che trova finalmente la rete numero 100 in Serie A.