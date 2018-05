Sampdoria, ipotesi rescissione per Matias Silvestre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ipotesi rescissione per Matias Silvestre con la Sampdoria. Il difensore ha vari estimatori, vorrebbe avere la certezza di indossare una maglia da titolare per la prossima stagione e per questo motivo potrebbe salutare la società ligure trovando un accordo con lo stesso club blucerchiato. A riportarlo è Il Secolo XIX.