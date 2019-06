Sampdoria, Jankto in uscita. Ci pensa il Besiktas

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria valuta la cessione di Jakub Jankto. Il centrocampista ceco non ha brillato nella sua prima stagione in blucerchiato e su di lui c'è l'interesse del Besiktas, che gli offrirebbe anche il palcoscenico continentale, essendosi qualificato alla prossima Europa League. 23 anni, Jankto ha raccolto 28 presenze, pochissime da titolare, segnando appena un gol, in Coppa Italia contro la Viterbese