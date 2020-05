Sampdoria, Jankto premia i bianconeri: "Mi piacciono Pjanic, Ronaldo, Higuain e Dybala"

Ospite nel corso del Samp eSports Weekend sul canale Twitch della società, il centrocampista Jakub Jankto ha dichiarato: "Tutto è diventato più complicato. Ora nessuna sa cosa succederà, noi stiamo monitorando giorno dopo giorno la situazione. Adesso ci sono cose più importanti a cui pensare. Stiamo ricominciando ma la strada è ancora lunghissima. Il derby? Per tutta la città è la partita più importante. Io sono fortunato, negli ultimi non abbiamo mai perso e continueremo così".

E' diverso preparare il derby?

"E' ovvio che è diverso. I tifosi ti caricano, nello spogliatoio l'atmosfera è diversa perchè tutti sentono l'importanza di questa partita. Io ho vinto due derby. Perdere il derby non so come sia e spero che non avrò mai questa sensazione".

L'avversario più forte?

"Come squadra mi ricordo quando ero contro l'Udinese a Napoli non tocca il pallone per quarantacinque minuti. Giocavamo più bassi sperando di ripartire in contropiede ma il Napoli di Sarri giocava il calcio più bello del mondo. Come giocatore singolo, ci sono tantissimi fenomeni. Mi piace Pjanic, non perde mai un pallone, poi ci sono Ronaldo, Higuain, Dybala".