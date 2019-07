© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sulle colonne de Il Secolo XIX troviamo una lunga intervista al centrocampista della Sampdoria Jacub Jankto: "Quest'anno vedremo il vero Jankto? Lo spero. Mi sento bene, c'è un nuovo mister e le sensazioni sono positive. L'anno scorso non è andata bene, ho pagato il sistema di gioco di Giampaolo. Il 4-3-3 sembra fatto apposta per me: a me piace inserirmi, sovrappormi con l'ala e correre in verticale. Esattamente quello che vuole Di Francesco. Se mi posso sovrapporre arrivo più vicino alla porta e posso provare la conclusione. L'anno scorso tutti i centrocampisti hanno segnato poco, ora abbiamo una vocazione offensiva. Il mister parla molto con noi, mi piace questo approccio: io amo il confronto, anche questo mi agevola".