Sampdoria-Juventus, formazioni ufficiali: Kean sfida Quagliarella

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali di Sampdoria-Juventus, gara valida per l'ultima giornata del campionato italiano. Tutto confermato nei due schiaramenti, come anticipato ieri da Giampaolo e Allegri in conferenza stampa.

Sampdoria 4-3-1-2: Rafael; Bereszysnki, Ferrari, Colley, Sala; Barreto, Praet, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Juventus 4-3-3: Pinsoglio; Caceres, Chiellini, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Emre Can; Pereira, Kean, Dybala.