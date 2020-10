Sampdoria, Keita: "Sono pronto per la Lazio. Se giocherò? Decide il mister"

Intervista a Il Secolo XIX per Keita Balde, neo giocatore della Sampdoria, che ha parlato delle sue condizioni fisiche dopo la positività al Covid-19: "Non ho più problemi, sono pronto, sto facendo un lavoro specifico di dosaggio del carico perché ho iniziato troppo forte e devo rallentare per non rischiare i muscoli". L'attaccante si sente pronto per giocare contro la Lazio ma non vuole mettere pressione a nessuno: "Decide il mister".