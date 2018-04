Sampdoria, Kownacki: "Di cosa parliamo nello spogliatoio? FIFA"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dawid Kownacki, attaccante della Sampdoria, ha parlato così ai microfoni di Sportowefakty.wp.pl dell'ammirazione per Quagliarella: "Come attaccante, posso solo imparare molto da lui. Quagliarella gioca con una grandissima tranquillità. Questo è dovuto all'esperienza, perché in realtà ogni situazione è già stata vissuta più di una volta. Non si lascia prendere dal panico, non si agita e non pensa a segnare un goal in un attimo. Allo stesso tempo è ben addestrato tecnicamente, spesso finisce le azioni in un modo che nessuno si aspetterebbe. È il tipo di capitano che non parla molto nello spogliatoio ma piuttosto preferisce condurre la squadra nelle azioni sul campo. Mi piace giocare con lui perché puoi sempre aspettarti che ti serva una palla. Non è un attaccante che aspetta solo la palla per segnare a tutti i costi. Il gruppo? Abbiamo un gruppo di giocatori giovani come il belga Praet e il danese Andersen. In generale abbiamo buoni rapporti con tutti. L'argomento più comune delle conversazioni negli spogliatoi è FIFA, non mancano gli appassionati di questo gioco. L'atmosfera nella squadra è molto buona, ovviamente non tutti devono amarsi, ma c'è un grande rispetto reciproco".