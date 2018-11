Sampdoria, Kownacki in prestito a gennaio: in pole ora c'è l'Empoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista del mercato di gennaio la Sampdoria sta pensando alla possibilità di mandare in prestito Kownacki, che ha bisogno di farsi le ossa in Serie A e che ha tanti estimatori in giro per il nostro campionato. In primis l'Empoli, che ha già preso contatti con i blucerchiati. Oltre ai toscani, il polacco piace molto anche a Bologna e SPAL. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.