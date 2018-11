Sampdoria, Kownacki: "Non gioco abbastanza minuti, peso psicologico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centravanti polacco della Sampdoria, Dawid Kownacki, ha rilasciato un'intervista a przegladsportowy.pl parlando del suo momento in blucerchiato, certamente non il migliore da quando è in Italia."Non gioco abbastanza minuti. Sono tornato dopo la Coppa del Mondo ed ero in una fase di preparazione diversa rispetto ai miei compagni. Mi pesa psicologicamente perché sono molto ambizioso. Vado dentro per un momento e voglio fare tutto con la palla. E quando lo vuoi troppo, gli effetti sono invertiti. Il rapporto migliore è con Quagliarella, perché suggerisce molto e aiuta volentieri. Soprattutto ora, in questo periodo più debole, ha parlato molto con me. Mi ha consigliato di fare le cose semplici, perché voglio troppo".