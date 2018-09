Sampdoria, Kownacki: "Voglio guadagnarmi il posto da titolare"

Fonte: sampdorianews.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dawid Kownacki, attaccante della Sampdoria, ha parlato a laczynaspilka.pl: "In questi club e in questi campionati la competizione è molto forte. Se non dai qualcosa in più, se non mostri il livello giusto, cadi. Al tuo posto c'è una fila di giocatori che possono superarti. Voglio guadagnarmi un posto da titolare e giocare più minuti rispetto alla stagione precedente. Nella fase finale dello scorso campionato ho giocato dal primo all'ultimo minuto, ero pronto per questo e ho segnato diversi gol. L'inizio di questo campionato è stato un po' difficile perché sono tornato al club dopo i Mondiali un po' più tardi rispetto al resto dei giocatori e la squadra era in una fase diversa di preparazione, quindi ho dovuto recuperare. Tuttavia, sento che sto crescendo fisicamente e migliorerò ogni settimana. Combatterò per il mio posto in squadra. La stagione è lunga, quindi l'opportunità di giocare non dovrebbe mancare. Devi solo sfruttare la tua occasione".