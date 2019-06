Sampdoria, l'addio di Giampaolo coinvolge lo staff: unico sicuro Palombo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Sampdoria bisogna fare i conti con l'addio di Marco Giampaolo, oramai prossimo. Il vice Conti e Micarelli, collaboratore tecnico, se ne andranno per seguirlo nella prossima avventura. Per tutti gli altri, legati fino al 2020, dipenderà dagli eventi: Bovenzi, Catalano e Melotto, preparatori atletici, Turci, portieri, agli analisi Spalla e Foti. Diverso, come spiega Il Secolo XIX, il discorso di Palombo: ha ancora tre anni di contratto con la Samp.