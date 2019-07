© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra i nomi accostati alla Sampdoria per il ruolo di esterno offensivo, reparto del campo in cui i blucerchiati stanno cercando pedine da regalare al nuovo allenatore Di Francesco, nelle scorse ore è emerso il nome di Matteo Politano, secondo molti in uscita dall'Inter. Un trasferimento che però non ha trovato la conferma del procuratore dell'ala, Davide Lippi, che a SampdoriaNews.net ha rapidamente commentato: "Nessun fondamento". Breve, chiaro e conciso.