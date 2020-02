vedi letture

Sampdoria, l'approccio non va: 15 gol su 43 subiti nei primi venti minuti

Dilly-ding, dilly-dong. No, non è la campanella del Leicester. E’ la sveglia che deve suonare in casa Samp. Il condottiero è lo stesso, Claudio Ranieri, lo scenario è diverso. Si passa dal cuore dell’Inghilterra e dal fiume Soar al mare della Liguria. La situazione della Sampdoria non lascia tranquilli i suoi tifosi, soprattutto dopo le ultime prestazioni che hanno fatto sprofondare Quagliarella e compagni ad un passo dalla zona retrocessione. La difesa, dopo il buon intervento del tecnico romano, ha ripreso ad incassare troppi gol. Sono ben 15 le reti subite nelle ultime cinque partite di campionato ma c’è un altro dato che deve far riflettere: le tante, troppe, marcature subite nei primi venti minuti di gioco, segno che spesso l’approccio alla partita è venuto meno o comunque non è stato corretto.

Troppi gol subiti nei primi 20 minuti - Pronti, via e la Sampdoria si è spesso trovata ad inseguire l’avversario compromettendo in certi casi le partite oppure, in altri, dando il via a rimonte che sono fruttate punti pesanti in classifica. Segno, nel secondo caso, che ai blucerchiati occorre un cazzottone per potersi rimettere in careggiata. E’ accaduto così nel match interno contro il Brescia con la rete di Chancellor arrivata al 12’, gol che poi si è rivelato ininfluente vista la remuntada doriana per 5-1. Contro il Lecce alla decima di campionato, Lapadula sbloccò il punteggio all’ottavo prima del gol in extremis di Ramirez per l’1-1 finale mentre con il Napoli Milik ed Elmas segnarono al 3’ e al 16’ minuto prima della rimonta firmata da Quagliarella e Gabbiadini vanificata poi dai gol di Damme e Mertens. Contro la Fiorentina, autorete di Thorsby all’8’ e rigore di Vlahovic al 18’, è arrivata l’ultima scopola casalinga mentre la rete di Caicedo e la doppietta di Immobile contro la Lazio arrivarono nei primi venti minuti. Contro il Parma e la Juventus a Marassi invece Kucka e Dybala sbloccarono il punteggio rispettivamente al 21’ e al 19’.

Anche con DiFra - Uno scenario già visto anche sotto la precedente gestione di Eusebio Di Francesco. Già alla terza giornata contro il Napoli, Mertens segnò al 13’ mentre alla quinta Sensi e Sanchez rifilarono un pesantissimo uno-due fra il 20’ e il 22’ di gioco. Infine, a Verona, ultima gara del tecnico pescarese sulla panchina blucerchiata, Kumbulla sbloccò il punteggio al nono minuto. In tutti e tre i casi sono arrivate altrettante sconfitte, 2-0 al San Paolo, 3-1 contro i nerazzurri di Conte a Marassi e 2-0 al Bentegodi. Sono 15 le volte in cui Audero ha raccolto il pallone in rete nei primi venti minuti di gioco su 43 complessivi, il 34,88%. Occorrerà lavorare molto su questo aspetto per questo finale di campionato se non si vogliono vivere incubi che la tifoseria, encomiabile fin qui con il suo appoggio e il suo sostegno, non vuole più rivivere. Adesso la palla passa a Sir Claudio Ranieri. Dilly-ding, dilly-dong.