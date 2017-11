Sampdoria, l'avvocato Romei: "Quagliarella felicissimo di restare"

L'Avvocato Antonio Romei ha analizzato diversi argomenti nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss, partendo dai rumors circolati recentemente a Napoli in merito ad un ipotetico ritorno a gennaio di Fabio Quagliarella: "Fabio è un elemento fondamentale per noi, è felicissimo di restare a Genova, non è un argomento del quale parlare anche se è risaputo che sia legatissimo al mondo Sampdoria. Giampaolo e Sarri hanno in comune la medesima filosofia di calcio e lavoro, entrambi stanno bene dove si trovano attualmente. Giampaolo ha fornito alla Sampdoria un'identità chiara, ben definita, è riuscito a svolgere un ottimo lavoro nonostante qualche cessione importante effettuata in estate. Questo era l'anno nel quale dovevamo compiere il salto di qualità e ci stiamo riuscendo. Non va mai dimenticato come dinanzi a determinate cessioni abbiamo inserito in rosa profili di qualità ed esperienza, del calibro di Strinic, Ramirez e Zapata".