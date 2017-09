Sampdoria, l'obiettivo Vietto verso il trasferimento al Fenerbahce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Futuro incerto per Luciano Vietto. Come riporta Fanatik, l'attaccante argentino potrebbe ancora lasciare l'Atletico Madrid in questa finestra di mercato. Il classe 1993, seguito a lungo dalla Sampdoria, è finito infatti nel mirino del Fenerbahce. Il tempo per chiudere l'operazione c'è, visto che in Turchia il mercato chiude il prossimo 8 settembre.