Sampdoria, l'ora della verità: contro l'Atalanta con la carica del "Ferraris"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

O la va, o la spacca. Il primo step è stato superato. Il successo di domenica pomeriggio in quel di Ferrara ha tenuto accesa la speranza nella Sampdoria di una qualificazione alle prossime coppe europee. Tre punti che portano il nome di Fabio Quagliarella, bomber sempreverde che sta trascinando la squadra di Marco Giampaolo a suon di gol, alcuni - come il primo al "Mazza - di pregevole fattura. Domenica prossima arriverà lo scoglio, forse, più importante che ci dirà davvero molto sul finale di campionato dei blucerchiati, se resteranno in corsa per l'Europa League oppure se si dovranno accontentare di un onorevole parte sinistra della classifica. Di fronte ci sarà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, reduce dal successo contro la Fiorentina e, soprattutto, in una posizione di vantaggio nella semifinale di Coppa Italia contro i viola. Una partita che sa molto di finale. All'andata è arrivato un successo esterno firmato da Tonelli che ha messo i liguri in una posizione favorevole negli scontri diretti anche se una buona fetta di Europa si deciderà domenica pomeriggio a Marassi.

LA CARICA DEL "FERRARIS" - Di fronte ci sarà l'ex di turno Duvan Zapata che l'anno scorso ha collezionato 32 presenze fra campionato e Coppa Italia realizzando 11 reti e sfornando sei assist. Oltre al colombiano ci sarà anche Josip Ilicic, che nell'estate 2017 fu ad un passo dal vestire la maglia blucerchiata prima di virare all'ultimo istante in direzione Bergamo. Dalla sua parte però la Samp potrà contare su un collettivo capace di impensierire chiunque, con un Fabio Quagliarella in stato di grazia e soprattutto con un pubblico che accorrerà al "Ferraris" per spingere la squadra. Fra le mura amiche, con la spinta della Gradinata Sud, i blucerchiati nelle passate stagioni hanno saputo ottenere imprese importanti. Nel campionato scorso arrivarono successi contro Milan e Juventus oppure lo scorso agosto quando il Napoli di Ancelotti fu schiantato 3-0. Una vittoria significherebbe salire a quota 42 punti e superare proprio gli orobici. Un'occasione importante che trasformerebbe il pomeriggio, come citava uno striscione in Sud nel match contro il Torino, in un capolavoro. Un capolavoro a cui, eventualmente, occorrerà dare seguito.