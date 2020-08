Sampdoria, la Bundesliga su Linetty: Schalke 04 e Eintracht sul centrocampista

Non solo estimatori in Italia per Karol Linetty. Secondo quanto riporta Sampdorianews.net, il centrocampista blucerchiato avrebbe ricevuto le attenzioni dello Schalke 04. Il club tedesco sarebbe pronto a soddisfare la richiesta del presidente Ferrero di 12 milioni di euro per il calciatore, che piace anche all’Eintracht Francoforte.