© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, in casa Sampdoria c'è in ballo il rinnovo di Fabio Quagliarella. Al momento il club blucerchiato e l'agente del giocatore hanno affrontato l'argomento solo marginalmente, ma nelle prossime settimane la trattativa potrebbe entrare nel vivo. C'è la volontà, da entrambe le parti, di prolungare per un'altra stagione. La sensazione però è che l'affare rimanga in sospeso a causa della trattativa per la cessione del club.