Sampdoria, la cessione di Murillo è in stand by: il Celta Vigo attende lo sconto

Rimane in stand by la cessione da parte della Sampdoria di Jeison Murillo al Celta Vigo. I blucerchiati si aspettavano di ricevere un'offerta ufficiale dalla Spagna che però tarda ad arrivare visto che il club ha abbassato il budget mercato. I Celesti si aspettavano anche di ottenere uno sconto sulla valutazione ma Ferrero non ha bisogno di cedere in tempi stretti e potrebbe trovare nella Fiorentina un nuovo interlocutore nel caso in cui i viola dovessero cedere un elemento nel reparto difensivo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.