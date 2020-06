Sampdoria, La Gumina: "Con la Roma non dobbiamo commettere gli stessi errori"

vedi letture

Antonino La Gumina, ha parlato al sito ufficiale dopo la sconfitta per 2-1 subita dalla sua Sampdoria contro l'Inter: "Sono contento per l'esordio dal primo minuto e l'importante è che abbiamo fatto bene nel secondo tempo dopo un primo tempo scarico. Il mister ci ha dato una spinta in più e siamo rientrati nella ripresa col piglio giusto, purtroppo era tardi. Io sto bene, stiamo spingendo dopo il Covid in allenamento, stiamo tutti bene e speriamo di farcela. C'è bisogno di tutti per conseguire il nostro obiettivo, siamo coesi. Contro la Roma affronteremo un'altra grande squadra. Dobbiamo entrare forti subito nel primo tempo, cosa che non abbiamo fatto contro l'Inter. Questa è la chiave per fare risultato".