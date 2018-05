© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma piomba su Dennis Praet, centrocampista belga della Sampdoria. Secondo quanto riportato dall’emittente Centro Suono Sport, il club giallorosso avrebbe seguito in questi mesi la crescita del giocatore e lo stesso ex Anderlecht, nel mirino anche dell'Inter e della Juventus, avrebbe espresso il proprio gradimento per un trasferimento nella capitale. Possibili sviluppi la prossima settimana, quando è previsto un incontro tra l’entourage di Praet e i vertici della Sampdoria per valutare insieme il futuro.