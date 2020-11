Sampdoria, la serie positiva prosegue: adesso testa al Cagliari per sfatare il tabù

vedi letture

Bicchiere mezzo vuoto o bicchiere mezzo pieno? E’ sempre l'interrogativo che ci si pone quando si deve commentare un pareggio. Specie il derby. La Sampdoria ha giocato una partita dai due volti. Più in sofferenza nella prima frazione di gara, nonostante un grandissimo gol di Jankto, più sciolta nella ripresa, complice anche l’ingresso in campo della qualità di Adrien Silva, Keita, Candreva e di Verre. Nel finale gli attacchi non sono andati a buon fine, con l’attaccante senegalese di proprietà del Monaco che ha colpito un palo e Damsgaard sulla ribattuta che ha fallito il colpo del ko. Un punto che però permette alla squadra di Claudio Ranieri di proseguire la striscia positiva di risultati con tre vittorie e un pareggio in campionato e nel mezzo il successo di Coppa Italia contro la Salernitana.

La serie prosegue - "Quando non si riesce a vincere, va bene non perdere". E' il pensiero del tecnico blucerchiato in sala stampa proprio al termine del derby. Un pensiero semplice ma saggio specie se il punto è arrivato in una partita delicata come quella contro il Genoa di Maran. Si allunga così la serie positiva iniziata a Firenze il 2 ottobre scorso con il successo per 2-1, proseguita con la vittoria netta contro la Lazio per 3-0 due settimane più tardi e conclusa poi con il blitz di Bergamo 3-1 della settimana scorsa. Un ottimo momento che denota come la squadra sia in fiducia e stia attraversando un ottimo stato di forma.

Tabù Cagliari - Vietato abbassare la guardia. Quagliarella e compagni dovranno continuare a lavorare per mettere fieno in cascina, unico obiettivo dichiarato dal mister e al momento pensiero numero uno vista la scorsa stagione. Sabato alle 15 i blucerchiati andranno a fare visita al Cagliari dell’ex Eusebio Di Francesco, uomo giusto al posto sbagliato nella passata stagione e sostituito proprio da Ranieri dopo la sconfitta di Verona. I rossoblu sono un osso duro e rappresentano un vero e proprio tabù per i blucerchiati, che negli anni hanno spesso incontrato difficoltà in terra sarda. Su 39 incontri disputati infatti i rossoblu se ne sono aggiudicati 21, l’ultimo proprio la passata stagione con la rimonta isolana da 1-3 a 4-3 fra il 74 e il 96’ con la rete allo scadere firmata da Cerri. Un ruolino negativo che la Sampdoria vuole cercare di invertire.