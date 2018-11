Sampdoria, la sfida tra Inter e Juventus per Andersen è già iniziata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joachim Andersen è uno dei pezzi pregiati della Sampdoria intorno al quale la prossima estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. L'Inter si è mossa in anticipo chiedendo informazioni al club di Ferrero per l'eventuale vendita con il numero uno blucerchiato che chiederà non meno di 30 milioni di euro. La Juventus però non è stata a guardare e si è informata allo stesso modo, sentensosi rispondere che le proposte non provengono solo dai nerazzurri ma da tutta Europa col chiaro intento di scatenare un'asta tra le parti. All'estero piace anche al Tottenham su indicazione diretta di Pochettino e al Manchester United che però per il momento può essere definito un semplice spettatore interessato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.