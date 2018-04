Sampdoria, la smentita di Giampaolo: "Mai dette quelle cose sul futuro"

© foto di Federico Gaetano

"Sono stato contattato da molti" e poi "Napoli? Buona piazza". In giornata hanno fatto scalpore le dichiarazioni attribuite a Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria. Via Twitter, il club blucerchiato ha smentito le dichiarazioni di Giampaolo con altre sue parole: "Mi vengono attribuite delle dichiarazioni che non ho mai rilasciato. Alle domande sul futuro ho solo risposto che il futuro non si può mai prevedere, ma che sto bene alla Sampdoria".