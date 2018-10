Sampdoria, lavoro in piscina per Regini, Tonelli e Saponara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria è tornata in azione. Lo ha fatto in mattinata al “Mugnaini” di Bogliasco, dove Marco Giampaolo e staff hanno iniziato a preparare la trasferta di domenica in casa dell’Atalanta. Come di consueto alla ripresa dei lavori i blucerchiati sono stati suddivisi in due gruppi: da una parte i maggiormente impiegati nelle ultime uscite ufficiali, impegnati in una seduta rigenerativa tra campo e palestra; dall’altra il resto della rosa, alle prese con esercitazioni tecnico-tattiche. Piscina per Vasco Regini, Riccardo Saponara e Lorenzo Tonelli. Domani, giovedì, la squadra sosterrà – ancora a gruppi – una doppia sessione.