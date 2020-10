Sampdoria-Lazio, le formazioni ufficiali: Simone Inzaghi si affida a Caicedo e Correa

Un'ora e spiccioli all'inizio del match del "Ferraris" dove la Lazio cerca il riscatto dopo la sconfitta interna contro l'Atalanta e il pareggio contro l'Inter. Di fronte ci sarà una Sampdoria che invece vuole confermare quanto di buono fatto vedere a Firenze contro i viola di Beppe Iachini. Simone Inzaghi schiera il 3-5-1-1 con Correa alle spalle di Felipe Caicedo mentre in mediana ci saranno Milikovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. Le corsie laterali saranno invece percorse da Parolo e Djavan Anderson con Patric, Acerbi e Hoedt a protezione della porta difesa da Strakosha. Nel 4-4-1-1 di Claudio Ranieri troviamo Audero in porta, Bereszynski, Tonelli, Yoshida e Augello in difesa. A centrocampo, con Adrien Silva in panchina, ci saranno Ekdal e Thorsby con Candreva e Jankto sulle fasce. In attacco Quagliarella è innescato da Gaston Ramirez.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Ramirez; Quagliarella.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Parolo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, D. Anderson; Correa, Caicedo.