© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Calendario non semplice per la Sampdoria di mister Giampaolo che nel prossimo ciclo di partite dovrà affrontare due trasferte molto complesse. Dopo otto giornate, la squadra blucerchiata è quinta in classifica con 14 punti conquistati.

Le gare della Sampdoria fino alla prossima sosta

22 ottobre ore 20.30 - Sampdoria-Sassuolo (Dove vederla in tv: Sky)

28 ottobre ore 18.00 - Milan-Sampdoria (Sky)

4 novembre ore 15.00 - Sampdoria-Torino (Sky)

11 novembre ore 15.00 - Roma-Sampdoria (Sky)