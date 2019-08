© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è ancora distanza tra Leicester City e Sampdoria nella valutazione del centrocampista Dennis Praet: Sky Sports News rivela che il club italiano vuole circa 24 milioni di sterline (26 milioni di euro) per il nazionale belga e non sembra intenzionato a fare sconti. A poco più di un giorno dalla fine del mercato, le Volpi dovranno migliorare la propria offerta in fretta per convincere Ferrero.