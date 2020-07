Sampdoria, Leris: "Stagione iniziata male poi Ranieri ci ha dato fiducia e portato alla salvezza"

Mehdi Léris, ha parlato al sito ufficiale della Sampdoria dopo la sconfitta contro la Juventus: "Peccato per il risutlato ma abbiamo messo tutto in campo e non abbiamo mai mollato. Il gol prima del secondo tempo ci ha condizionato. Abbiamo provato a dare continuità a quello che abbiamo fatto e daremo tutto fino alla fine. Non siamo partiti benissimo ma poi abbiamo trovato un allenatore che ci ha dato fiducia portandoci all'obiettivo. Ho imparato moltissimo e mi sento pronto per giocare queste ultime gare ma anche in futuro. Sono qui per imparare e ascolterò sempre il mister, posso giocare anche terzino o in difesa, darò il massimo in ogni occasione".