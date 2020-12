Sampdoria, liberazione Ekdal: "Era venuta l'ora di vincere. E spero di fare altri gol"

"Ho visto una grande Sampdoria, una squadra che ha giocato per 90 minuti meritando la vittoria". Parla così Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro il Verona. "Ci volevano i tre punti e nient'altroe e li abbiamo ottenuti. Ora abbiamo subito un’altra partita sabato e dobbiamo prepararci. Era venuta l’ora di vincere, dopo sei partite eravamo convinti di poterlo fare qui. Ho fatto un bel gol e spero di farne altri perché non ne faccio molti. Dobbiamo essere concentrati fino alla fine, come lo siamo stati qui a Verona; perché se giochiamo così così siamo una bella squadra. Non basta giocare un tempo".