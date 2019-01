© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver saltato la trasferta di Firenze a causa di un infortunio, Karol Linetty è rientrato in squadra come meglio non avrebbe potuto. Moto perpetuo in mezzo al campo e gol del momentaneo 3-0 che di fatto ha chiuso la sfida di Marassi con l'Udinese, prima che Gabbiadini fissasse il punteggio sul definitivo 4-0. «Sono felice per il gol, ma soprattutto per la vittoria della squadra - così ha parlato il centrocampista polacco in esclusiva a Samp TV -. In casa giochiamo sempre per vincere perché vogliamo raggiungere l'Europa League, magari anche la Champions League. Ora da lunedì testa alla prossima partita: ci aspetta il Napoli».