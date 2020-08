Sampdoria, mercoledì il raduno in città: ma sono nove i giocatori che sono in esubero

Mercoledì prossimo la Sampdoria si ritroverà in un albergo cittadino. La stagione blucerchiata è pronta a ripartire senza ritiro e con gli allenamenti che si disputeranno al centro sportivo "Mugnaini" di Bogliasco. Come si legge sull'edizione Levante de Il Secolo XIX, mister Claudio Ranieri avrà in gruppo anche quei giocatori che saranno in esubero. Ovvero: Jeison Murillo, Gianluca Caprari, Vasco Regini, Leonardo Capezzi, Vid Belec, Antonio Palumbo, Valerio Verre, Mohamed Bahlouli e Ognjen Stijepovic.