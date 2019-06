Sampdoria, mezza squadra dello scorso anno potrebbe andare via

Come riportato da Il Secolo XIX, i gioielli della Sampdoria piacciono a tanti. Joachim Andersen e Dennis Praet piacciono al Milan e a mezza Premier, Gianluca Caprari è finito per l’ennesima volta nel mirino del Sassuolo. Bartosz Bereszyński scalpita da due anni per andare via, mentre Dawid Kownacki ha fatto sapere di voler restare in Germania. C’è dunque mezza squadra dello scorso anno che potrebbe lasciare Bogliasco. Da valutare anche il futuro di Gregoire Defrel, il cui riscatto dalla Roma continua a essere alto (quasi 13 milioni).