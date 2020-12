Sampdoria-Milan 1-2, le pagelle: blucerchiati, poco da salvare. Pioli azzecca tutto

SAMPDORIA

Audero 5.5 - Rebic lo sorprende con lo scavetto, ma per sua fortuna Tonelli compie un prodigio e salva tutto. In chiusura di primo tempo Kessie lo fredda dal dischetto con una conclusione centrale. Riesce solo a smorzare la girata di Castillejo che vale il due a uno.

Bereszynski 6 - Venti minuti di disciplina tattica, senza acuti. Poi avverte una fitta ed è costretto ad alzare bandiera bianca: il suo forfait ridisegna l'assetto difensivo della Sampdoria. (Dal 19' Colley 6.5 - Ottimo ingresso. Nella ripresa ferma con un gran recupero Saelemaekers, lanciato a rete).

Ferrari 6 - Un avvio a dir poco convincente: capisce che l'obiettivo è metterla sul fisico, e quando ci riesce annulla senza patemi Rebic. Anche se in alcuni frangenti scricchiola, specie nel secondo tempo.

Tonelli 6.5 - È il grande protagonista del primo tempo. Spaventa il Milan con un colpo di testa da due passi sventato da un Donnarumma in versione Superman, poi salva un gol già fatto di Rebic con un intervento plastico sulla linea di porta. Sorpreso dal filtrante di Hauge in occasione del secondo gol rossonero.

Augello 5.5 - Qualche spunto nei minuti iniziali, ma a lungo andare si lascia assorbire dalla supremazia rossonera. Soffre il giusto sul suo lato, ma è sempre piuttosto bloccato quando dovrebbe appoggiare le offensive dei suoi. Distratto su Castillejo nel momento decisivo del secondo tempo.

Candreva 6 - Una delle sorprese che regala Ranieri è la sua collocazione a sinistra, anziché a destra. Gli chiede di tenere occupato Calabria e di accentrarsi quando possibile, anche se di rado ha l'occasione di ribaltare il fronte nel primo tempo. Più responsabilizzato nella ripresa.

Adrien Silva 5 - Lui e Thorsby si preoccupano più che altro di far filtro, impedendo al Milan di verticalizzare il gioco. Rischia un po': dopo essere stato ammonito per un fallo ruvido su Tonali, atterra maldestramente Calabria nella metà campo rossonera. Se la cava con un rimbrotto. (Dal 46' Ekdal 7 - Un colpo da kung-fu che riaccende le speranze blucerchiate. Il gol è però ininfluente).

Thorsby 5.5 - Si sbatte, con grande sacrificio, ma per lunghi tratti è fin troppo evidente il divario con il centrocampo rossonero. Prova a sbottonarsi un po' dopo l'intervallo e rischia qualcosa in più, ma nella sostanza non cambia molto.

Jankto 5 - Ha certamente vissuto serate migliori. Poche discese sulla destra, regala un rigore al Milan con un fallo di mano piuttosto goffo nell'area blucerchiata. Poi un fallo di frustrazione che gli costa il giallo. (Dal 46' Damsgaard 6 - Spariglia un po' le carte e mette un po' di pepe, prendendosi qualche pausa. Suo l'assist dalla bandierina per il gol di Ekdal.).

Quagliarella 5 - Con la malizia del campione navigato guadagna nel primo tempo un paio di punizioni che spezzano un po' il forcing rossonero. Ma sotto porta la serata è grama: il centrocampo e gli esterni non lo riforniscono a dovere.

Gabbiadini 5 - Se si esclude la super occasione capitata a Tonelli, l'unica conclusione verso la porta di Donnarumma nel primo tempo è la sua. Un sinistro debole, che balena in una frazione in cui combina ben poco. (Dal 57' La Gumina 5.5 - Pochi spunti).

Claudio Ranieri 5.5 - Il modo in cui prova ad incartare il Milan è prevedibile, ma inizialmente sembra funzionare. Il rigore di Kessie fa saltare il banco, ed è costretto a cercare nuove soluzioni. Che, a posteriori, non trova.

- - -

MILAN

Donnarumma 6.5 - Come sempre si distingue per una parata superlativa. Contro la Samp evita il peggio dopo otto minuti su colpo di testa ravvicinato di Tonelli

Calabria 6.5 - Con Saelemaekers crea un binario destro sempre più collaudato. Bene in copertura, altrettanto quando si propone in avanti e suggerisce, prevalentemente verso il belga.

Gabbia 6.5 - Dopo un inizio di stagione sotto le "cure" di Kjaer, il centrale acquisisce sicurezza e anche con Romagnoli gioca con disinvoltura, anticipando l'avversario prima che questi diventi pericoloso. La sensazione è che, anche dopo il ritorno di Musacchio, possa essere sempre lui la prima alternativa ai titolari.

Romagnoli 6.5 - Sta riprendendo il ritmo partita e le prestazioni lo dimostrano. Sicuro negli interventi e nell'anticipo. Brilla nel gioco aereo.

Théo Hernandez 6 - I compagni di squadra stavolta non lo sfruttano troppo, optando maggiormente nella corsia destra. E così le sgroppate sulla sinistra sono limitate, ma comunque apprezzabili.

Tonali 6.5 - Quel che gli serviva era giocare con continuità. E i risultati si vedono. Sciabola e fioretto a seconda delle esigenze, gioca con personalità

Kessie 6.5 - Dal 5' gioca con la spada di Damocle dell'ammonizione. Non si scompone, non gioca col freno a mano tirato e, anzi, fa sempre sentire la sua fisicità in mezzo al campo. Ormai un leader in mediana, è freddo dal dischetto e sblocca una partita che si stava facendo complicata.

Saelemaekers 6 - Tanta corsa ed è difficile anche per i doriani stargli dietro. Confeziona un bell'assist per Rebic, murato dalla difesa. Per il resto qualche traversone sbagliato, ma l'impegno non si discute. (Dal 76' Castillejo 6.5 - Ispirato sottoporta, entra e subito segna il 2-0. Sono tre reti nelle ultime quattro partite. Cosa chiedere di più?).

Calhanoglu 6 - Lui e Brahim, uno sembra di troppo lì sulla trequarti. Il turco dispensa qualche buon pallone e prova anche la conclusione. Non fa spellare le mani come in altre occasioni. (Dal 90' Krunic sv).

Brahim Diaz 5.5 - Si perde nei dribbling, quasi sempre un tocco di troppo quando basterebbe la giocata più semplice. (Dal 46' Hauge 7 -Dopo la straordinaria prova contro il Celtic, tira fuori ancora il coniglio dal cilindro. Giocata straordinaria nel pescare Rebic nell'azione dello 0-2).

Rebic 6.5 - Per l'impegno che ci mette non gli si può dire nulla. Lavora di sponda, gioca con generosità e serve anche l'assist per il raddoppio di Castillejo. Peccato per la scarsa lucidità, alternata a una notevole sfortuna, sottoporta.

Allenatore Stefano Pioli 7 - Ogni volta è una sfida sempre più complicata. Lui supera anche questa a pieni voti. Perché non bastavano le assenze di Ibrahimovic e Leao, non bastava lo stop di Kjaer. Ci voleva anche il forfait di Bennacer. Ma la squadra che scende in campo lo fa con il piglio di chi sa cosa deve fare e come arrivare alla vittoria. Bene la scelta di impiegare subito a inizio ripresa Hauge che spariglia ancora una volta le carte, così come si rivela azzeccata la mossa Castillejo. Ha plasmato un gruppo che lo segue e che ha si sta accorgendo di essere davvero molto forte.