Sampdoria-Milan 1-4, le pagelle: Ibrahimovic trascinatore, Askildsen unica luce blucerchiata

LE PAGELLE DELLA SAMPDORIA

Falcone 5,5 - Neanche il tempo di assaporare il debutto in Serie A che viene trafitto da Ibrahimovic. E’ però reattivo su Theo Hernandez, Calabria e Rebic nel giro di tre minuti. Incolpevole sugli altri gol del Milan.

Bereszynski 5 - Lasciato sul posto da Rebic nell’azione che porta al gol di Ibrahimovic. Patisce sempre la velocità di Theo Hernandez e dello stesso attaccante rossonero.

Yoshida 5 - Ha il suo bel da fare contro gli attaccanti del Milan, prova a chiudere con precisione sulle punte rossonere. Cala col passare dei minuti.

Colley 5 - Perde il duello con Ibrahimovic in occasione del vantaggio, potrebbe fare molto meglio sulla respinta di Donnarumma nella ripresa.

Augello 5,5 - Meno preciso rispetto al solito in proiezione offensiva, nella fase difensiva duella con Saelemaekers.

Depaoli 5 - La catena di destra patisce molto la rapidità delle frecce rossonere, in avanti ci prova con una conclusione dalla distanza (Dal 46’ Leris 5 - Non cambia l’inerzia del match, pochi spunti per lui che fallisce il tap in sul rigore neutralizzato da Donnarumma).

Vieira 5 - Troppo timido in fase di impostazione, scivola in occasione del raddoppio siglato da Calhanoglu (Dal 75’ Bertolacci sv).

Linetty 5 - Prova a farsi vedere per vie centrali e a recuperare palloni ma il centrocampo rossonero non gli dà spazio (Dal 76’ Askildsen 6,5 - Si presenta con una perla dalla distanza che rappresenta la sua prima rete in A).

Jankto 5 - Poco incisivo nella manovra offensiva della sua formazione, si vede poco nella finalizzazione dell’azione.

Ramirez 5,5 - Prova a mettere la sua imprevedibilità al servizio dei compagni, ma la difesa rossonera gli lascia poco spazio (Dal 46’ Maroni 5 - Fallisce l’occasione per mettere il suo nome sul tabellino dei marcatori fallendo il calcio di rigore.

Quagliarella 5 - La coppia di centrali rossoneri stringe molto su di lui e ha pochi palloni per mettersi in luce. Nella ripresa ha un sussulto quando impegna Donnarumma su calcio di punizione (Dal 74’ Gabbiadini sv).

Ranieri 5,5 - Cambia qualcosa nella scacchiera iniziale, lancia Falcone dal primo minuto contro un avversario temibile. Il lavoro è stato eccellente però dopo la salvezza la Samp è calata in intensità.

LE PAGELLE DEL MILAN

G. Donnarumma 6,5 - Non viene sollecitato molto dagli attaccanti della Sampdoria nel primo tempo, nella ripresa è reattivo su Quagliarella e respinge un rigore a Maroni. E' l'undicesimo rigore parato in carriera.

Calabria 6 - Spinge molto sulla corsia di destra accompagnando molto l’azione della formazione di Pioli (Dal 63’ Castillejo 6 - Mette il suo dinamismo al servizio della squadra).

Gabbia 7 - Non sbaglia un anticipo al centro della difesa, gioca con il piglio del veterano malgrado la giovane età.

Kjaer 6,5 - Prestazione rocciosa al centro della difesa, stringe su Quagliarella lasciando poco spazio all’attaccante blucerchiato. Unico neo il tamponamento su Bertolacci da cui nasce il rigore, poi sbagliato, per la Samp.

Hernandez 7 - E’ una freccia sulla corsia di sinistra. Sempre pericoloso con le sue sgroppate va vicino al gol nel primo tempo.

Kessié 6,5 - Vince diversi duelli in mezzo al campo, sempre prezioso in fase difensiva (Dall’82’ Biglia sv)

Bennacer 6,5 - Pioli concentra il gioco su di lui chiamando i compagni a passargli il pallone. E lui dirige l’orchestra molto bene.

Saelemaekers 6,5 - Punge molto sulla destra cercando spesso anche la conclusione verso la porta. Preciso anche quando viene chiamato a fare il terzino.

Calhanoglu 7 - Sempre un pericolo fra le linee dialoga spesso con Ibrahimovic che gli serve il pallone per il 2-0 (Dal 62’ Bonaventura 6 - Partita ordinata del numero 5 rossonero. Entra bene nel match).

Rebic 6 - Mette il turbo a sinistra quando serve a Ibrahimovic la palla del vantaggio. Rischia molto alla fine del primo tempo, Pioli se ne accorge e lo sostituisce (Dal 46’ Leao 7 - Mette il punto esclamativo sul match con un gol arrivato dopo una bella azione).

Ibrahimovic 8 - Semplicemente immenso. Una doppietta e un assist che stende la Samp. E’ sempre di più la stella del Milan di Stefano Pioli (Dall'81' Paquetà sv).

Pioli 8 - Il suo Milan viaggia con un ritmo da altissima classifica. Sempre in piedi a dare indicazioni ai suoi ragazzi che lo seguono alla lettera.