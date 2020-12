Sampdoria-Milan, formazioni ufficiali: Pioli lancia titolare Brahim. Si rivede Gabbiadini dal 1'

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Sampdoria-Milan:

Ranieri torna al 4-4-2 accantonando il 4-4-1-1 delle ultime uscite e lancia per la prima volta dall'inizio in questa stagione Manolo Gabbiadini. A centrocampo trova spazio Adrien Silva, con Ekdal che si accomoda in panchina, così come Yoshida. Coppia centrale di difesa formata da Tonelli e Ferrari.

Pioli conferma Tonali titolare in campionato, dopo la partita contro la Fiorentina. Al suo fianco Kessié, considerato il forfait dato in mattinata da Bennacer. Nonostante l'eccellente prestazione in Europa League, Hauge si accomoda in panchina con Brahim Diaz a giocare dall'inizio. Saelemaekers e Calabria, dopo aver riposato in coppa, si riprendono la maglia da titolare.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero: Bereszynski, Ferrari, Tonelli, Augello: Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. A disp. Ravaglia, Letica, Rocha, Ekdal, Verre, Ramírez, Colley, Regini, La Gumina, Yoshida, Léris, Damsgaard. All. Ranieri.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Théo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic. A disp. Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Castillejo, Conti, Hauge, Kalulu, Maldini, Colombo, Krunic, Duarte, Mionic. All. Pioli.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

ASSISTENTI: Vivenzi di Brescia e Liberti di Milano.

IV UOMO: Aureliano di Bologna.

VAR: Di Paolo di Avezzano.

AVAR: Mondin di Treviso.